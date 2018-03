Marine Le Pen wäre nicht Marine Le Pen, wenn sie nicht zum großen Befreiungsschlag, der Fortsetzung des unendlichen Streits mit ihrem Vater ausholen würde: 2011 hat sie ihn als Vorsitzende - quasi wie in einem Familienunternehmen - beerbt, 2015 medienwirksam in einer Art politischem Vatermord aus der Partei ausgeschlossen und nun soll ihm auch noch der Posten des Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit aberkannt werden. Jean-Marie Le Pen poltert zurück, sie verrate seine Partei und er habe Mitleid mit seiner Tochter. Er wird nicht zum Kongress reisen, er wolle - so sagt er - nicht Komplize dieses Mordes am Front National sein. Es ist ein riskanter Befreiungsschlag: Marine Le Pen war es gelungen, die Partei aus der Schmuddelecke zu holen, sie zu "entteufeln". Doch ein einziges TV-Duell vor dem zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen genügte, um all das zu verspielen: Gegenüber Emmanuel Macron wirkte sie völlig überfordert, orientierungslos und hatte nichts zu bieten außer wütender Attacken. Da war sie wieder, die aggressive Fratze der Rechtsextremen.



Und Jean-Marie Le Pen ist nicht der einzige Feind. In dieser besonders netten Familie sägt auch still und leise ihre Nichte, Marion Maréchal Le Pen am Stuhl der Tante. Vergangenes Jahr noch kehrte sie dem Fronta National den Rücken und zog in die USA. Vor ein paar Tagen nun trat sie vor Anhängern von Donald Trump in Washington auf. Es war ihr erster Auftritt nach dem Rückzug. Nun sagte sie die Worte, die echte "Frontisten" gerne hören: "Frankreich first!", ganz in Trump-Manier. Kein Wunder, daß 83 Prozent der Sympathisanten des Front sich wünschen, Marion solle zurückkommen in die Politik, in die Partei.