Walter-Borjans und Esken am Vorabend des Parteitages.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die SPD will heute in Berlin auf einem Parteitag ihre neue Spitze wählen. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans stellen sich den rund 600 Delegierten als Doppelspitze zur Wahl.



Der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister und die Bundestagsabgeordnete hatten einen Mitgliederentscheid über den Vorsitz gewonnen. Dabei hatten sie Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die Brandenburgerin Klara Geywitz geschlagen. Die SPD will auf dem Parteitag außerdem ihren Kurs in der Großen Koalition bestimmen.