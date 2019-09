Der neue FPÖ-Chef Norbert Hofer.

Quelle: Erwin Scheriau/APA/dpa

Zwei Wochen vor der Nationalratswahl in Österreich hat die rechte FPÖ Norbert Hofer zum neuen Parteichef gewählt. Der 48-Jährige erhielt auf dem Parteitag in Graz 98,25 Prozent der Stimmen. In seiner Rede machte Hofer deutlich, dass er die Partei zur stärksten Kraft in Österreich machen wolle.



Der Ex-Verkehrsminister übernimmt die Partei damit nun auch offiziell von seinem Vorgänger Heinz-Christian Strache, der nach der Veröffentlichung des "Ibiza-Videos" im Mai als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurückgetreten war.