Markus Söder nach seiner Wiederwahl als CSU-Chef.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Nach der Wiederwahl von Markus Söder als CSU-Chef steht der Parteitag in München heute ganz im Zeichen einer Parteireform. Der Leitantrag des Vorstands hat das Ziel, die CSU moderner, jünger, weiblicher und zur führenden Digitalpartei in Deutschland zu machen.



Die CSU erwartet darüber hinaus CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer als Gast in der Olympiahalle. Söder hatte betont, seine Partei werde die in der Union durchaus umstrittene Verteidigungsministerin herzlich begrüßen.