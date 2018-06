Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) soll im Amt bleiben. Quelle: Peter Steffen/dpa

Die Bildung der neuen Landesregierung in Niedersachsen soll einen weiteren Schritt vorankommen: In Hannover trifft sich die SPD heute zu einem Landesparteitag, um über die Koalitionsvereinbarung mit der CDU zu beraten.



Vor zwei Tagen hatten sich die Spitzen der beiden Parteien auf den Vertrag geeinigt, der unter anderem neue Lehrer, weniger Kita-Gebühren und mehr Polizisten vorsieht. Nach der SPD soll am Montag dann noch ein kleiner Parteitag der CDU über das Bündnis entscheiden.