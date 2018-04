Mitglieder beim Landesparteitag der AFD in Braunschweig. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Eine vom Notvorstand der Niedersachsen-AfD vorgenommene Sonderkassenprüfung hat nach Angaben des Prüfers erhebliche Unregelmäßigkeiten bei Abrechnungen des früheren Landesvorstands ergeben.



Für die Jahre 2013 bis 2017 gebe es Ausgaben in Höhe von insgesamt 27.333 Euro ohne Belege oder Rechnungen, sagte Bundesrechnungsprüfer Christian Waldheim in Braunschweig auf dem Landesparteitag. "Ich hätte den Vorstandsmitgliedern für diese Jahre keine Empfehlung zur Entlastung ausgesprochen", so Waldheim.