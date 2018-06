Die neue Doppelspitze der CSU: Seehofer (rechts) und Söder. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Die CSU kommt heute zu einem zweitägigen Parteitag in Nürnberg zusammen. Nach Monaten voller Streit und Machtkämpfe will die krisengeschüttelte Partei ihre Reihen für das Landtagswahljahr 2018 wieder schließen und ihre neue Doppelspitze küren.



Parteichef und Noch-Ministerpräsident Horst Seehofer will sich erneut an die Spitze wählen lassen. Markus Söder soll zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gekürt werden. Gegenkandidaten sind in beiden Fällen nicht in Sicht.