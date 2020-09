Jörg Urban spricht auf dem Landesparteitag der AfD Sachsen.

Quelle: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

Sachsens AfD hat auf einem Parteitag in Weinböhla bei Dresden Landes-Parteichef Jörg Urban im Amt bestätigt. Der 55-Jährige bekam bei seiner Wiederwahl 87,5 Prozent der Stimmen.



Urban war im Februar 2018 erstmals Parteivorsitzender der AfD in Sachsen geworden, nachdem seine Vorgängerin Frauke Petry ein paar Monate zuvor ihrer Partei den Rücken gekehrt hatte. Bei seiner ersten Wahl hatte Urban 91,3 Prozent bekommen. Etwa 150 Menschen demonstrierten am Rande des Parteitages gegen die AfD.