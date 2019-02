Der hessische AfD-Politiker Peter Münch.

Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa

Knapp zwei Wochen vor der Neuwahl der AfD-Spitze in Hessen hat einer der drei Landeschefs, Peter Münch, seinen Rückzug angekündigt. Er werde am 16. Dezember nicht mehr kandidieren, sagte Münch in Bad Homburg der Deutschen Presse-Agentur.



Als Begründung gab der Rechtsanwalt an, dass aus seiner Sicht auf dem Bundesparteitag in Hannover zu viele gemäßigte Vertreter einer mittelfristigen Regierungsoption zu Vizevorsitzenden gewählt worden seien.