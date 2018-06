Tag der Abrechnung bei den Sozialdemokraten: Zum Auftakt dieses Bundesparteitages in Dresden musste die SPD-Führung zum Teil heftige Vorwürfe einstecken. Der bisherige Vorsitzende Franz Müntefering räumte eine Mitschuld der Parteispitze an der verheerenden Wahlniederlage am 27. September ein. In seiner einstündigen Abschiedsrede rief der 69-Jährige seine Partei zur Kampfbereitschaft auf: "Wir kommen wieder." Müntefering vermied es jedoch, sich klar von den umstrittenen Sozialreformen wie der Rente mit 67 zu distanzieren.