Gegner sehen in den Regelungen eine Quote und eine Aushebelung des Leistungsprinzips. Manche zeigten sich genervt von der von Parteichef Christian Lindner vor einem Jahr angestoßenen Debatte über den geringen Frauenanteil von rund einem Fünftel unter den Parteimitgliedern. "Es vergeht (...) kein Tag, an dem nicht irgendein übereifriger Mann das Thema Frausein in irgendwelchen Facetten anspricht", beklagte die Delegierte Tina Pannes aus Nordrhein-Westfalen, die einen Gegenantrag eingebracht hatte. "Für mich fühlt sich das wirklich so an, als ob wir den ganzen Tag über Brüste reden, und ich habe da keine Lust drauf."