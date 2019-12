Deswegen sollten wir in den Antrag schreiben, dass wir die Schuldenbremse überwinden müssen. Norbert-Walter-Borjans, SPD-Vorsitzender

Der neue SPD-Chef Norbert Walter-Borjans betonte, für Investitionen in die Zukunft etwa in Schulen und Straßen seien "Kredite die völlig angemessene Größe". "Deswegen sollten wir in den Antrag schreiben, dass wir die Schuldenbremse überwinden müssen", so Walter-Borjans in der Debatte über die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Damit widerspricht er Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der die Schuldenbremse befürwortet.