CSU-Parteivize Manfred Weber. Archivbild Quelle: Peter Kneffel/dpa

CSU-Parteivize Manfred Weber hat die Beschlüsse des EU-Gipfels zur Asylpolitik erneut ausdrücklich gelobt. "Ich freue mich, dass auf dem Gipfel gute Beschlüsse gefasst worden sind, dass Europa wirklich einen großen Schritt vorangekommen ist", sagte er vor der CSU-Zentrale in München.



"Klar ist, Europa ist in Bewegung. Die CSU hat in den letzten Wochen Europa gerockt", so Weber weiter. Durch den Druck, der aufgebaut worden sei, sei Europa in Bewegung gekommen.