Der Jurist und Finanzexperte Friedrich Merz. Archivbild Quelle: Marius Becker/dpa

Der frühere Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz will offenbar für den CDU-Vorsitz kandidieren. Das erfuhr die dpa aus Merz' Umfeld. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet. Der 62-Jährige stand von 2000 bis 2002 an der Spitze der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag - bis Merkel ihn aus diesem Amt verdrängte.



Merz gilt nach wie vor als ein Kopf der Konservativen in der Partei. Zuvor war bekannt geworden, dass Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel bereit sei, auf den Vorsitz zu verzichten.