Horst Seehofer ist noch Vorsitzender der CSU. Archivbild

Quelle: Matthias Balk/dpa

CSU-Chef Horst Seehofer will den Parteivorsitz am 19. Januar abgeben - an dem Tag soll auf einem Sonderparteitag ein neuer Vorsitzender gewählt werden. "Das Jahr 2019 soll das Jahr der Erneuerung der CSU sein", teilte der 69-Jährige schriftlich mit.



Eine offizielle Bewerbung für Seehofers Nachfolge gibt es noch nicht. In der CSU geht man aber davon aus, dass nur Ministerpräsident Markus Söder dafür infrage kommt. Wie lange Seehofer noch Bundesinnenminister bleiben will, ließ er offen.