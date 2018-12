Die britische Premierministerin Theresa May.

Quelle: Tim Ireland/AP/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May hat die Misstrauensabstimmung um ihr Amt als konservative Parteichefin gewonnen. Das teilte der Vorsitzende des zuständigen Parteikomitees, Graham Brady, mit. May erhielt die Stimmen von 200 der 317 konservativen Abgeordneten im Unterhaus.



May kann damit als Parteichefin und Premierministerin weitermachen. Ob sie für ihren Brexit-Deal eine Mehrheit im Parlament finden kann, ist aber weiter mehr als fraglich.