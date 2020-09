Der Regierung in Valletta wurde vorgeworfen, die Ermittlungen in dem Mordfall an der Bloggerin Galizia verschleppt zu haben oder selbst darin verwickelt zu sein. Regierungschef Muscat hatte im Dezember mitgeteilt, dass er im Januar den Parteiposten räumt - und danach als Premier abtritt. Auch die Europäische Union hatte in dem Fall Druck gemacht.