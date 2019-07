Kosmisches Schauspiel: Mond mit partieller Finsternis. Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Der Mond wird sich in der Nacht zum Mittwoch verfinstern und rostrot am Himmel stehen. Bei der partiellen Mondfinsternis wird sich der Erdtrabant ab 22.00 Uhr am Dienstag in den Kernschatten der Erde schieben.



Eine gute Sicht werden vor allem Schaulustige im Süden Deutschlands haben. "Südlich des Mains sind die Chancen am größten", sagte Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst. Zum Maximum des kosmischen Schauspiels gegen 23.30 Uhr sind knapp zwei Drittel vom Erdschatten bedeckt.