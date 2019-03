Arbeiter bereiten die Internationale Tourismusbörse vor.

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Um Ideen für die Urlaubsplanung und millionenschwere Geschäftsabschlüsse in der Touristik geht es auf der Reisemesse ITB in Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eröffnet am Abend den nach Angaben der Berliner Messegesellschaft größten Marktplatz der internationalen Reiseindustrie.



Etwa 10.000 Aussteller aus mehr als 180 Ländern sind in den 26 Messehallen rund um den Berliner Funkturm vertreten. Partnerland ist diesmal Malaysia. Die ITB findet zum 53. Mal statt.