heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das deutsche Interesse an einer weiteren Partnerschaft mit Großbritannien nach dem EU-Austritt des Landes 2019 bekräftigt. "Natürlich werden in der Zukunft unsere Beziehungen weniger eng sein." Das sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft.



An diesem Donnerstag empfängt Merkel die britische Premierministerin Theresa May im Kanzleramt. Ein Schwerpunkt des Gesprächs sollen die laufenden Brexit-Verhandlungen sein.