Diese Zahlen stammen aus einer aktuellen aktuellen Auswertung des Bundeskriminalamts. Sie zeigen, wie oft Menschen in Deutschland 2017 Gewalt in ihrer Beziehung durchlitten haben. Insgesamt in 138.893 Fällen, sagt die Statistik - die nicht nur alle Arten von Körperverletzungen umfasst, sondern auch Mord, Totschlag, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung sowie psychische Gewalt wie Bedrohung, Stalking und Nötigung. Außerdem zeigt sie erstmals Straftaten auf, die die Freiheit der sexuellen Selbstbestimmung einschränken, nämlich Zuhälterei und Zwangsprostitution. Als Partnerschaften sind dabei Ehepartner, eingetragene Lebenspartnerschaften, Partner nichtehelicher Lebensgemeinschaften und ehemalige Partnerschaften definiert.