Mit Lachgas gefüllte Luftballons am Rembrandtplein in Amsterdam.

Quelle: Annette Birschel/dpa

Der Konsum von Lachgas als Partydroge hat in den Niederlanden drastisch zugenommen. Wegen zunehmender Probleme in den Vergnügungsvierteln und auch wegen der Gesundheitsgefahren fordern mehrere Städte wie Amsterdam und Utrecht ein Verkaufsverbot. Das Gesundheitsministerium werde dies prüfen, hieß es in Den Haag.



Laut einem Bericht des Nationalen Informationszentrums konsumieren immer mehr Niederländer große Mengen von rund 50 Kartuschen pro Tag. Dies könne zu schweren Nervenschäden führen.