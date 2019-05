Wladimir Putin (Archiv).

Quelle: Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin hat im Streit mit der Ukraine um die Vergabe von Staatsbürgerschaften eine neue Idee. Am besten sei es, wenn Ukrainer und Russen eine gemeinsame Staatsbürgerschaft hätten. Das sagte er in Moskau russischen Journalisten bei einem Sekt-Empfang für die "Helden der Arbeit".



Putin hatte per Dekret geregelt, dass ukrainische Bürger in der umkämpften Ostukraine leichter russische Pässe bekommen sollen. Die Ukraine und der Westen protestierten dagegen.