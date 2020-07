Notlandung eines Flugzeuges in Barajas

Quelle: Eduardo Parra/Europa Press/dpa

Ein Flugzeug mit 128 Passagieren an Bord hat wegen eines beschädigten Reifens eine Sicherheitslandung in Madrid durchgeführt. Die vom Fernsehen übertragene Landung der Air Canada-Maschine erfolgte ohne Probleme. Zuvor war die Maschine mehr als vier Stunden gekreist, um leichter zu werden.



Wegen der Sichtung von Drohnen war der Madrider Flughafen für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt worden. Mit diesem Zwischenfall hatten die Probleme am Flugzeug von Air Canada aber nichts zu tun.