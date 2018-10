Ein Toter nach Landung in Lagune auf Pazifikinsel. Archivbild Quelle: James Yaingeluo/James Yaingeluo/AP/dpa

Bei der Landung eines Passagierflugzeugs in einer Lagune auf einer abgelegenen Pazifikinsel ist nach Angaben der Fluggesellschaft ein Mensch ums Leben gekommen. Taucher hätten in dem Gewässer im zu Mikronesien gehörenden Kleinstaat Chuuk die Leiche eines Mannes geborgen, teilte der Chef von Air Niugini, Tahawar Durrani, mit.



Das Flugzeug mit 47 Menschen an Bord hatte am Freitag in Chuuk die Landebahn verpasst und war rund 150 Meter weiter in einer Lagune gelandet.