Blick auf den Hauptstadtflughafen BER.

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Die deutschen Flughäfen müssen sich nach Einschätzung ihres Verbandes auf weniger Passagiere einstellen. Das teilte Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Airport-Verbands ADV, der "FAZ" mit.



Die Passagierzahl werde, gemessen am Vorjahr, um 0,7 Prozent schrumpfen und die Starts und Landungen an den hiesigen Flughäfen um 2,9 Prozent sinken. Ursachen dafür seien etwa der gestiegene Ölpreis, die schwächelnde Konjunktur, Handelskonflikte und fehlende Boeing-737-Max-Flieger, so Beisel.