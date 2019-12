Trauer am Königsplatz in Augsburg.

Quelle: Stefan Puchner/dpa

Nach einem tödlichen Angriff auf einen Passanten in Augsburg hat die Polizei sechs junge Männer festgenommen - Haupttäter soll ein 17-Jähriger sein. Unter anderem haben Videoaufnahmen zu den Verdächtigen geführt.



Nach dem Verbrechen am Freitagabend in der Innenstadt sollen sieben junge Männer vom Tatort geflohen sein. Der Getötete (49) war Feuerwehrmann. Er war mit seiner Frau und einem anderen Paar auf dem Heimweg vom Weihnachtsmarkt. Vor dem Angriff soll es einen Streit gegeben haben.