Das ist in etwa so, wie wenn sich Fahrgäste in einem Taxi nicht anschnallen können, weil der Fahrer nicht weiß, wie ein Sicherheitsgurt funktioniert. Ulrich Kelber, Bundesdatenschutzbeauftragter

Diese Log-Dateien wiesen Passwörter im Klartext auf. Nach Informationen des Insiders, der sich Brian Krebs anvertraute, geht diese Speicherpraxis bei den Log-Dateien bis in das Jahr 2012 zurück. Und offenbar speicherte Facebook diese Log-Dateien und Archiv-Files länger, als dies für die Bearbeitung von Betriebsstörungen üblicherweise gemacht wird und nötig ist.



"Das ist in etwa so, wie wenn sich Fahrgäste in einem Taxi nicht anschnallen können, weil der Fahrer nicht weiß, wie ein Sicherheitsgurt funktioniert", kritisiert Datenschützer Kelber die Speicherpraxis von Passwörtern bei Facebook.