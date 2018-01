Die Phase der Reformation (zu deutsch: Umgestaltung) ist die Zeit in der Kirchengeschichte, in der sich die evangelische und katholische Kirche voneinander trennten. Sie ging im 16. Jahrhundert von Deutschland aus und zählt zu den wichtigsten politischen und geistesgeschichtlichen Bewegungen Europas. Der Auslöser hierfür waren Martin Luthers 95 Thesen, die er 1517 angeblich an die Türen der Wittenberger Schlosskirche geschlagen haben soll. Sie kritisierten kirchliche Missstände wie den Ablasshandel scharf. Anliegen Luthers war die Erneuerung der römisch-katholischen Kirche und deren Rückbesinnung auf ihren geistigen Ursprung im unverfälschten Wort der Bibel.



Doch die mittelalterliche Papstkirche verweigerte zunächst eine Reform und erklärte Luther zum Ketzer. Viele Gemeinden waren damit nicht einverstanden und bildeten evangelische Landes- und Freikirchen. Als führende Köpfe der Reformation gelten neben Luther vor allem Johannes Calvin (1509-1564) in Genf und Ulrich Zwingli (1484-1531) in Zürich. Der Reformation schloss sich eine breite gesellschaftliche Bewegung an. Vertreter aller Stände - vom Adel bis zu den Bauern - taten sich im Kampf gegen die Papstkirche zusammen. Die Ausbreitung der Reformation war von sozialen Unruhen wie den Bauernkriegen begleitet. Heute erinnern Protestanten in aller Welt jährlich am Reformationstag (31. Oktober) an den Beginn der Reformation.



Quellen: dpa, edp, kna