Die Koreaner hatten den Fall nämlich bis hin zum Obersten Gericht gebracht. Die höchste Instanz der USA fand einen Fehler in der ursprünglichen Entscheidung von 2012 und schickte den Fall für eine neue Verhandlung vor einem Bezirksgericht zurück. Die Geschworenen sollten diesmal entscheiden, ob Apple alle Profite aus dem Verkauf eines Geräts zustehen, weil Design-Patente verletzt wurden - oder nur ein Teil. Sie setzten die Summe in der Mitte der möglichen Spanne an.