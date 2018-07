Apple und Samsung haben sich außergerichtlich geeinigt. Quelle: Andreas Gebert/dpa

Apple und Samsung haben ihren zähen Patentstreit in den USA nach mehr als sieben Jahren beigelegt. Die Konditionen wurden nicht bekannt. Die zuständige kalifornische Richterin ordnete die Einstellung des Verfahrens an.



Es ging auf eine Klage von Apple vom April 2011 zurück. Der US-Konzern warf darin dem südkoreanischen Konzern Samsung vor, Design und Technik des iPhone und iPad kopiert zu haben. Die Klage löste einen Patentkrieg mit zeitweise rund 50 Verfahren in mehreren Ländern aus.