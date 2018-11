Google-Logo spiegelt sich in einem Auge

Quelle: dapd

Das Internet ist für Patienten ein geschätzter Gesundheitsratgeber. Neben Gesprächen mit Ärzten und Freunden gehört "Dr. Google" zu den am häufigsten herangezogenen Quellen, wie aus einer am Freitag in Gütersloh veröffentlichten Untersuchung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hervorgeht.