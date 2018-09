Sehr umstritten ist das Big-Data-Projekt des britischen Gesundheitsdienstes NHS. Hier werden Daten zentral gespeichert und für medizinische Studien ausgewertet. Wer nicht widerspricht, dessen Daten fließen in den Daten-Pool. Doch immer wieder gerät der NHS in Verdacht, Daten an Unberechtigte weiterzugeben. So sollen der Polizei Zugriff auf Patientenakten gewährt und Informationen an Versicherer weitergeleitet worden seien.