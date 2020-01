Plätze in der Kurzzeitpflege sind Magelware.

Quelle: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Zu Hause lebende Pflegebedürftige brauchen laut Patientenschützern mehr Sicherheit, auch vorübergehend in einem Heim versorgt werden zu können. "So wie bei Kita-Plätzen braucht es endlich den Rechtsanspruch auf einen Kurzzeitpflege-Platz", so Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz.



Es werde immer schwerer, einen Platz zu finden, weil seit Jahren die Angebote gekürzt würden - bei steigendem Bedarf. Rund 2,6 Millionen ambulant betreute Pflegebedürftige und die Krankenhauspatienten konkurrierten um 41.700 Plätze.