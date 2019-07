Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) kritisierte die Studie heftig. "Wer vorschlägt, von circa 1.600 Akutkrankenhäusern 1.000 platt zu machen und die verbleibenden 600 Kliniken zu Großkliniken auszubauen, propagiert die Zerstörung von sozialer Infrastruktur in einem geradezu abenteuerlichen Ausmaß", teilte DKG-Präsident Gerald Gaß mit. Solche Vorschläge seien das exakte Gegenteil dessen, was die Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" für die ländlichen Räume gefordert habe. Das Bundesgesundheitsministerium reagierte zurückhaltend auf Studie. "Wir haben diese Studie zur Kenntnis genommen und schauen uns die genauer an", sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Montag in Berlin.