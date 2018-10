Dass dies nicht in ausreichendem Maß geschehen sein mag, vermutet Yeysel Ok. Er empfielt den Fall, so schnell wie möglich auf die internationale Ebene zu heben, vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ähnlich sieht das auch Bülent Mumay, doch der türkische Journalist sieht in Patrick K. keinen Sonderfall. "Wir können in der Türkei nicht von unabhängiger Justiz reden. Wir wissen, dass besonders die ausländischen Inhaftierten von der Regierung als Geiseln genommen werden, das erleben wir seit einigen Jahren."