Heute wird Patrick Süskind 70 Jahre alt. Er verweigert sich in diesen Tagen konsequent dem Literaturbetrieb. Süskind gibt kaum Interviews, lehnt Fotos und Auszeichnungen ab und ließ sich bei der Film-Premiere seines Bestseller-Romans "Das Parfüm" nicht blicken. Seit mehreren Jahren wurden von ihm keine aktuellen Fotos mehr veröffentlicht. Das letzte Bild, auf dem Süskind angeblich zu sehen ist, wurde 2012 bei einer Veranstaltung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen. Das Foto zeigt lediglich ein linkes Auge und ein Ohr, weswegen nicht sicher gesagt werden kann, ob es Süskind ist oder nicht. Das ist auch der Grund, warum wir es an dieser Stelle nicht zeigen. Süskind soll in München leben, am Starnberger See, wo er 1949 in Ambach geboren wurde, und außerdem im südwestfranzösischen Montolieu.