Das Patt um das Schiff der deutschen Hilfsorganisation "Sea-Watch" vor Lampedusa dauert an. In der Nacht durften ein 19-Jähriger und sein minderjähriger Bruder aus medizinischen Gründen an Land.



Damit befinden sich noch 40 Migranten auf der "Sea-Watch 3". Als Solidaritätsbekundung übernachteten fünf italienische Abgeordnete auf dem Schiff. Am Morgen kam in Lampedusa ein anderes Flüchtlingsboot mit 15 Menschen an. Das Schiff habe ungehindert in den Hafen einfahren können, berichtete der italienische Sender "Tgcom24".