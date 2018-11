Die CDU veranstaltet acht Regionalkonferenzen, zu der nur Parteimitglieder eingeladen sind. Die erste findet heute in Lübeck statt, die nächsten in Mainz, Seebach (Thüringen), Halle/Saale, Böblingen, Düsseldorf, Bremen und die letzte am 30. November in Berlin.



Auf den Konferenzen dürfen sich alle Kandidaten, die bislang offiziell nominiert wurden, vorstellen und mit den Parteimitgliedern diskutieren. Derzeit sind das: Annegret Kramp-Karrenbauer, die bisherige Generalsekretärin der Partei, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der frühere Fraktionschef Friedrich Merz.



Die oder der neue Bundesvorsitzende/de der CDU wird am 7. Dezember beim Bundesparteitag in Hamburg von 1.001 Delegierten gewählt. Auch beim Parteitag können noch Kandidaten von antragsberechtigten Delegierten vorgeschlagen werden.