Pau kritisiert auch generell die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden. So habe das BSI offenbar auch die Kollegen des Bundeskriminalamtes nicht über die ersten Indizien für einen Datenklau informiert - obwohl beide Behörden doch eigentlich Informationen austauschen müssten. "In jedem Fall gibt es Regeln, wie im gemeinsamen Cyberabwehrzentrum zusammen zu arbeiten ist", so Pau. "In diesem Fall scheint das nicht rund gelaufen zu sein", so Pau. Sie forderte auch den zuständigen Innenminister Horst Seehofer (CSU) auf, sich an der Aufklärung der Vorfälle zu beteiligen.