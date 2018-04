Christian Sewing, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank Quelle: dpa

Deshalb wird seine wahrscheinliche Berufung auch so gesehen, dass Achleitner strategisch wieder stärker auf das Investmentbanking setzt - vielleicht auf Geheiß von Großaktionären der Bank. Angeblich soll vor allem Katar den Aufsichtsratschef drängen, das Investmentbanking wieder zu stärken, in der Hoffnung auf eine bessere Entwicklung der Bank und ihres Aktienkurses. Thain könnte dann, ähnlich wie vor drei Jahren Cryan, womöglich auch aus dem Aufsichtsrat an die operative Spitze geholt werden, also Cryan nachfolgen.



Kurzfristig könnte es eher eine interne Lösung für eine Cryan-Nachfolge geben. Nach Informationen von "Spiegel" und "Handelsblatt" will Achleitner den bisherigen Vize-Vorstandschef, Christian Sewing, dem Kontrollgremium vorschlagen. Der Aufsichtsrat tagt kurzfristig am Sonntagabend, wie die Deutsche Bank mitteilte. Die Entscheidung solle noch am Tag fallen.