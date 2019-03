Franz-Ulrich Hartl erhält für seine herausragende Forschung zu Alzheimer und Parkinson den Paul-Ehrlich und Ludwig Darmstädter-Preis.

Quelle: MPI of Biochemistry, Martinsried/Munich/Susanne Vondenbusch-Teetz

Nein, ein Medikament gegen Alzheimer haben sie nicht. Aber es vergeht kaum ein Tag, an dem sie nicht etwas neues über die Vorgänge in unseren Zellen erfahren. Es sei ein Privileg, diese Arbeit zu tun, sagt Franz-Ulrich Hartl, Direktor am Max Planck Institut für Biochemie in München. Er erhält in diesem Jahr den Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstädter-Preis für herausragende Forschung.