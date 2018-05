Paul Simon 2016 in Madrid. Quelle: Mariscal/EFE/dpa

Der amerikanische Sänger und Songwriter Paul Simon (76, "Graceland") will im Frühsommer zum letzten Mal auf Tournee gehen. Die Abschiedskonzerte sollen von Mai bis Juli in Nordamerika und Europa stattfinden, wie er auf seiner Webseite mitteilte.



Die Tour "Homeward Bound" soll am 16. Mai in Vancouver starten und durch Nordamerika führen. Ab Ende Juni sind Auftritte in Schweden, Norwegen, Dänemark, Belgien, Holland, Irland und England geplant. Deutschland steht nicht auf dem Programm.