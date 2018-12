Paul Ziemiak soll ein Signal an die Konservativen in der CDU sein, ein Signal, das sagt: "Wir wollen alle einbinden und die Partei zusammenhalten." Doch das Signal verpufft. Ziemiak, der erst vor ein paar Wochen als Vorsitzender der Jungen Union wiedergewählt wurde und immer ins Merkel-kritische Lager gezählt wird, kommentiert die 63 Prozent etwas zerknirscht, als er seine Wahl annimmt: "Ich danke euch für das ehrliche Ergebnis."



Der 33-Jährige kommt aus Nordrhein-Westfalen und damit aus dem größten Landesverband der CDU. Ziemiak gehört zum konservativen Flügel der Partei und unterstützte bei der Wahl der Vorsitzenden die Kandidaten Jens Spahn und Friedrich Merz. Deshalb sagte er Annegret Kramp-Karrenbauer zuerst auch ab, als sie ihm den Job des Parteimanagers im Adenauer-Haus anbot. So erzählte es AKK - wie sie in der CDU genannt wird - bei der Vorstellung von Ziemiak. Erst nach der Niederlage von Merz habe er es sich anders überlegt.