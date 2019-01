Vier Landtagswahlen stehen 2019 an, womöglich mit Chancen auf eine Regierungsbeteiligung für die Alternative für Deutschland. AfD-Vize Georg Pazderski sieht die Partei dafür gewappnet. "Sicherlich sind wir dazu fähig, wir haben ja nun schon in vielen Bereichen Erfahrung gewonnen", so Pazderski im ZDF-Morgenmagazin. "Wir professionalisieren uns weiterhin."