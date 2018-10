Harry und Meghan machen eine Tour durch mehrere Pazifik-Länder. Quelle: Paul Edwards/PA Wire/dpa

Die schwangere Meghan wird es auf ihrer Pazifikreise mit Prinz Harry etwas ruhiger angehen: Sie werde in den kommenden Tagen weniger Programmpunkte absolvieren, teilte der Kensington Palast in London mit. Prinz Harry (34) und seine Frau Meghan (37) erwarten im Frühjahr ihr erstes Baby.



Meghan hatte einige Termine bereits ausfallen lassen: Harry erklomm die Sydney Harbour Bridge. Auch ein Radrennen der von Harry initiierten Invictus Games schaute sie sich nicht am Ort der Wettkämpfe an.