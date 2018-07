Michael Dell will an die Börse zurück. Quelle: John Locher/AP/dpa

Der PC-Hersteller Dell will nach fünf Jahren über einen Umweg an die Börse zurück. Die Notierung wäre die Folge eines komplexen Aktiendeals um die von Dell im Jahr 2016 übernommene Software-Firma VMware. Chef Michael Dell behält aber die Kontrolle in seiner Hand.



Der 53-Jährige hatte den einst weltgrößten PC-Hersteller 2013 für rund 25 Milliarden Dollar gekauft und von der Börse genommen. Die Börsenrückkehr soll den Schuldenberg des Unternehmens in Höhe von 38 Milliarden Dollar verringern.