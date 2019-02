Auf dem Markt in Madrid reagieren die Menschen leicht genervt, wenn sie auf die Regierungskrise angesprochen werden. "Das ist ja nicht mehr auszuhalten", meint Dolores Heras Calle. "Ein einziges Chaos: Das Hin und Her mit den Wahlen. Die Katalanen, die Spanien entzweien wollen..." Sie hoffe, dass bei den Neuwahlen endlich jemand an die Macht komme, der einen guten Job mache.