Der frühere Finanzminister Peer Steinbrück (SPD). Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der frühere Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) sieht seine Partei in schwerem Fahrwasser. "Die Lage der SPD ist unzweifelhaft sehr existenziell. Und sie hat offenbar ihre politische Mission im 21. Jahrhundert verloren", sagte er in der ZDF-Sendung "Markus Lanz".



Wer nach dem Rücktritt von Andrea Nahles die Partei führen soll, wollte Steinbrück nicht sagen. Er würde aber all jene unterstützen, die sagen, die oder der nächste Vorsitzende sollte in einem Mitgliederentscheid bestimmt werden.