Am 14. September 2008 lassen die US-Regierung und die großen Banken der USA die Investmentbank Lehman-Brothers Pleite gehen. Eine Fehlentscheidung von historischem Ausmaß: Die gesamte Weltwirtschaft steht vor dem Kollaps. Jetzt friert das weltweite Finanzsystem endgültig ein. Banken leihen weder anderen Banken noch Unternehmen Geld. Im Herbst 2008 muss Peer Steinbrück zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Spitzenbeamten und Top-Bankern an fast jedem Wochenende Banken retten. Eine schwierige Zeit. "Hoch nervös, hoch angespannt, sehr unter Stress", sagt Steinbrück. Und man musste immer am Sonntagabend kurz nach dem Tatort fertig sein, weil um zwölf Uhr Mitternacht deutscher Zeit die japanische Börse in Tokio aufmachte."